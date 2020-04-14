В Киеве разоблачили мошенника, обещавшего за взятку трудоустройство в правительстве

Фото: место ДТП после погони (facebook.com/police.polt)

После получения 25 тысяч долларов мужчина пытался скрыться на автомобиле, но попал в ДТП

В Киеве правоохранители задержали лицо, которое за 25 тысяч долларов взятки обещал решить вопрос трудоустройства в правительстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что мужчина обещал за деньги решить вопрос трудоустройства на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

"По предварительной информации, задержанный, представившись влиятельным человеком, имеющим связи в Кабинете министров Украины и Офисе президента, за деньги предложил лицу решить вопрос о трудоустройстве на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины. После получения в собственном автомобиле денег мужчина пытался убежать, однако не справился с управлением и столкнулся с металлической опорой", - сообщили в Офисе генпрокурора.

На данный момент проходят обыски по месту жительства фигуранта. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК Украины), и избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что фигуранты скандальных пленок с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента - заявили, что собрали для него якобы до 100 тыс. долларов от людей, которые претендовали на высокие должности.

Также сообщалось, что Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.