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Одного реанимировали: МИД объяснил неточность с количеством жертв ДТП в Польше

Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объяснил неточность с количеством жертв ДТП в Польше, которое сталось сегодня утром. По его словам, одного человека медикам удалось реанимировать.

Об этом Олег Николенко рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Шестую личность, которая считалась погибшей, удалось реанимировать в больнице. Ее состояние тяжелое", - сказал Николенко.

Напомним, в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. В результате аварии несколько человек погибло, а десятки пострадали. Всего в автобусе находились 57 украинцев. В Польше рассказали подробности аварии при участии украинцев.

В украинском МИД назвали предварительную причину аварии с украинцами в Польше. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.

Кроме того, в Польше сообщили о опознания нескольких погибших в результате ДТП - это одна женщина и двое мужчин. Еще двое погибших в аварии женщины, но их пока не опознали.

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