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Жодного місцевого жителя. Яка ситуація у звільненому селі Уди Харківської області

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Уди, Понеділок 12 вересня 2022 19:47
Жодного місцевого жителя. Яка ситуація у звільненому селі Уди Харківської області Фото: Яка ситуація у звільненому селі Уди Харківської області (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці перевірили село Уди у Харківській області, яке було нещодавно деокуповане. У населеному пункті не залишилось жодного місцевого мешканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів", - йдеться у заяві.

Поліцейські обстежили деокуповане село, на одному подвір'ї була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.

Правоохоронці у селі задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що в ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область.

Також у Козачій Лопані встановили прапор України. Це зробили місцеві мешканці, після втечі росіян з населеного пункту.

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