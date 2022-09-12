Жодного місцевого жителя. Яка ситуація у звільненому селі Уди Харківської області
Правоохоронці перевірили село Уди у Харківській області, яке було нещодавно деокуповане. У населеному пункті не залишилось жодного місцевого мешканця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів", - йдеться у заяві.
Поліцейські обстежили деокуповане село, на одному подвір'ї була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили спеціалісти-вибухотехніки.
Правоохоронці у селі задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що в ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область.
Також у Козачій Лопані встановили прапор України. Це зробили місцеві мешканці, після втечі росіян з населеного пункту.
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