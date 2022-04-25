UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От одного до 5,5 часов. "Укрзализныця" объявила время отставания поездов из-за обстрелов

Фото: "Укрзализныця" объявила время отставания поездов из-за обстрелов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

"Укрзализныця" опубликовала актуальный график опоздания пассажирских поездов разных направлений. Задержки нанесены ракетными ударами РФ по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Перевозчик собрал данные о задержках поездов на 14:30. В перечне – свыше десятка поездов.

"Актуальная информация о задержках поездов (по состоянию на 14:30):

  • №86 Запорожье – Львов (+3 ч. 06 мин);
  • №174 Запорожье – Хмельницкий (+2 ч 46 мин);
  • №87 Запорожье – Ковель (+5 ч 04 мин);
  • №21 Харьков – Трускавец (+4 ч 37 мин);
  • №13 Солотвино – Киев (+4 ч 11 мин);
  • №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+5 ч 14 мин);
  • №231 Днепр – Львов (+5 ч 26 мин);
  • №45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 58 мин);
  • №15 Харьков – Ивано-Франковск (+4 ч 20 мин);
  • №136 Одесса – Черновцы (+2 ч 44 мин);
  • №68 Варшава – Киев (+2 ч 30 мин);
  • №722 Киев – Харьков (+1 ч 28 мин);
  • №723 Харьков – Киев (+58 мин)", – говорится в сообщении.


В настоящее время персонал "Укрзализныци" делает все возможное, чтобы сократить время опоздания. Пассажирам и встречающим советуют следить за оперативной информацией на ресурсах перевозчика и на вокзалах.

К слову, Соединенные Штаты раскрыли содержание нового пакета военно-технической помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяВторжение России в УкраинуВойна России против Украины