От одного до 5,5 часов. "Укрзализныця" объявила время отставания поездов из-за обстрелов

"Укрзализныця" опубликовала актуальный график опоздания пассажирских поездов разных направлений. Задержки нанесены ракетными ударами РФ по железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.
Перевозчик собрал данные о задержках поездов на 14:30. В перечне – свыше десятка поездов.
"Актуальная информация о задержках поездов (по состоянию на 14:30):
В настоящее время персонал "Укрзализныци" делает все возможное, чтобы сократить время опоздания. Пассажирам и встречающим советуют следить за оперативной информацией на ресурсах перевозчика и на вокзалах.
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