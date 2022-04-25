Від однієї до 5,5 годин. "Укрзалізниця" оголосила час відставання поїздів через обстріли

"Укрзалізниця" опублікувала актуальний графік запізнення пасажирських поїздів різних напрямків. Затримки спричинені ракетними ударами РФ по залізничній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.
Перевізник зібрав дані щодо затримок поїздів станом на 14:30. У переліку – понад десяток поїздів.
"Актуальна інформація щодо затримок поїздів (станом на 14:30):
Наразі персонал "Укрзалізниці" робить усе можливе, щоб скоротити час запізнення. Пасажирам і тим, хто їх зустрічає, радять слідкувати за оперативною інформацією на ресурсах перевізника та на вокзалах.
До слова, Сполучені Штати розкрили зміст нового пакету військово-технічної допомоги Україні.
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