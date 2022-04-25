От одного до 5,5 часов. "Укрзализныця" объявила время отставания поездов из-за обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ .

Перевозчик собрал данные о задержках поездов на 14:30. В перечне – свыше десятка поездов.

"Актуальная информация о задержках поездов (по состоянию на 14:30):

№86 Запорожье – Львов (+3 ч. 06 мин);

№174 Запорожье – Хмельницкий (+2 ч 46 мин);

№87 Запорожье – Ковель (+5 ч 04 мин);

№21 Харьков – Трускавец (+4 ч 37 мин);

№13 Солотвино – Киев (+4 ч 11 мин);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+5 ч 14 мин);

№231 Днепр – Львов (+5 ч 26 мин);

№45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 58 мин);

№15 Харьков – Ивано-Франковск (+4 ч 20 мин);

№136 Одесса – Черновцы (+2 ч 44 мин);

№68 Варшава – Киев (+2 ч 30 мин);

№722 Киев – Харьков (+1 ч 28 мин);

№723 Харьков – Киев (+58 мин)", – говорится в сообщении.



В настоящее время персонал "Укрзализныци" делает все возможное, чтобы сократить время опоздания. Пассажирам и встречающим советуют следить за оперативной информацией на ресурсах перевозчика и на вокзалах.