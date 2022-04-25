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От одного до 5,5 часов. "Укрзализныця" объявила время отставания поездов из-за обстрелов

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 апреля 2022 14:54
От одного до 5,5 часов. "Укрзализныця" объявила время отставания поездов из-за обстрелов Фото: "Укрзализныця" объявила время отставания поездов из-за обстрелов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

"Укрзализныця" опубликовала актуальный график опоздания пассажирских поездов разных направлений. Задержки нанесены ракетными ударами РФ по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Перевозчик собрал данные о задержках поездов на 14:30. В перечне – свыше десятка поездов.

"Актуальная информация о задержках поездов (по состоянию на 14:30):

  • №86 Запорожье – Львов (+3 ч. 06 мин);
  • №174 Запорожье – Хмельницкий (+2 ч 46 мин);
  • №87 Запорожье – Ковель (+5 ч 04 мин);
  • №21 Харьков – Трускавец (+4 ч 37 мин);
  • №13 Солотвино – Киев (+4 ч 11 мин);
  • №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+5 ч 14 мин);
  • №231 Днепр – Львов (+5 ч 26 мин);
  • №45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 58 мин);
  • №15 Харьков – Ивано-Франковск (+4 ч 20 мин);
  • №136 Одесса – Черновцы (+2 ч 44 мин);
  • №68 Варшава – Киев (+2 ч 30 мин);
  • №722 Киев – Харьков (+1 ч 28 мин);
  • №723 Харьков – Киев (+58 мин)", – говорится в сообщении.


В настоящее время персонал "Укрзализныци" делает все возможное, чтобы сократить время опоздания. Пассажирам и встречающим советуют следить за оперативной информацией на ресурсах перевозчика и на вокзалах.

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