Від однієї до 5,5 годин. "Укрзалізниця" оголосила час відставання поїздів через обстріли
"Укрзалізниця" опублікувала актуальний графік запізнення пасажирських поїздів різних напрямків. Затримки спричинені ракетними ударами РФ по залізничній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.
Перевізник зібрав дані щодо затримок поїздів станом на 14:30. У переліку – понад десяток поїздів.
"Актуальна інформація щодо затримок поїздів (станом на 14:30):
- №86 Запоріжжя – Львів (+3 год 06 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 46 хв);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 04 хв);
- №21 Харків – Трускавець (+4 год 37 хв);
- №13 Солотвино – Київ (+4 год 11 хв);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв);
- №231 Дніпро – Львів (+5 год 26 хв);
- №45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв);
- №15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 20 хв);
- №136 Одеса – Чернівці (+2 год 44 хв);
- №68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв);
- №722 Київ – Харків (+1 год 28 хв);
- №723 Харків – Київ(+58 хв)", – йдеться в повідомленні.
Наразі персонал "Укрзалізниці" робить усе можливе, щоб скоротити час запізнення. Пасажирам і тим, хто їх зустрічає, радять слідкувати за оперативною інформацією на ресурсах перевізника та на вокзалах.
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