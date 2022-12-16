UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Одночасно дрони та ракети. Українців попереджають про нову загрозу

Фото: українців попередили про одночасний запуск дронів та ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українців попередили, що ворог може одночасно запустити ракети та дрони-камікадзе. Тому громадян просять бути обережними та дотримуватися сигналів тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"За попередньою інформацією, ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе. Будьте пильними. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що по всій Україні триває повітряна тривога, у Києві та низці регіонів пролунали вибухи, а також повідомляють про роботу ППО.

Детальніше про ситуацію в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониракетный ударракетивоздушная тревогаВійна в Україні