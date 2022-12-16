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Одновременно дроны и ракеты. Украинцев предупреждают о новой угрозе

Фото: украинцев предупредили об одновременном запуске дронов и ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцев предупредили, что враг может одновременно запустить ракеты и дроны-камикадзе. Поэтому граждан просят быть осторожными и соблюдать сигналы тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"По предварительной информации, враг может применить одновременно ракеты и массовый пуск беспилотников-камикадзе. Будьте бдительны. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним, что по всей Украине продолжается воздушная тревога, в Киеве и ряде регионов раздались взрывы, а также сообщают о работе ПВО.

Детальнее о ситуации в Украине - в материале РБК-Украина.

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