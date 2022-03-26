Мы все одно целое: Байден предостерег Россию от атаки на НАТО

Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Альянс отреагирует на это, как одно целое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера в Варшаве.
"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.
Отметим, что устав НАТО предусматривает, что нападение на одну страну альянса - это нападение на все НАТО. Статья 5 этого устава предусматривает, что в войну должны вступать все страны НАТО.
Напомним, накануне в Белом доме заявляли, что США не исключают нападение России на территорию НАТО.
В то же время генеральный секретарь НАТО заявлял, что считает войну между Альянсом и Россией маловероятной.
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