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Ми всі одне ціле: Байден застеріг Росію від атаки на НАТО

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден попередив Росію про наслідки у разі нападу на одну з країн НАТО. Він наголосив, що Альянс відреагує на це, як одне ціле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера у Варшаві.

"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США.

Зазначимо, що Статут НАТО передбачає, що напад на одну країну Альянсу - це напад на все НАТО. Стаття 5 цього статуту передбачає, що у війну повинні вступати всі країни НАТО.

Нагадаємо, напередодні у Білому домі заявляли, що США не виключають напад Росії на територію НАТО.

Водночас генеральний секретар НАТО заявляв, що вважає війну між Альянсом та Росією малоймовірною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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НАТОРосійська ФедераціяДжозеф Байден