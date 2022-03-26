Ми всі одне ціле: Байден застеріг Росію від атаки на НАТО

Президент США Джо Байден попередив Росію про наслідки у разі нападу на одну з країн НАТО. Він наголосив, що Альянс відреагує на це, як одне ціле.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ американського лідера у Варшаві.
"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США.
Зазначимо, що Статут НАТО передбачає, що напад на одну країну Альянсу - це напад на все НАТО. Стаття 5 цього статуту передбачає, що у війну повинні вступати всі країни НАТО.
Нагадаємо, напередодні у Білому домі заявляли, що США не виключають напад Росії на територію НАТО.
Водночас генеральний секретар НАТО заявляв, що вважає війну між Альянсом та Росією малоймовірною.
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