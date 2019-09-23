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Одно из дел Ефремова передали антикоррупционному суду

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ВАКС уже завтра начнет рассматривать дело Ефремова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины рассмотрит одно из дел бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова. Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook.

Сообщается, что уже завтра в 10:00 в помещении ВАКС состоится открытое подготовительное заседание по делу, в котором обвиняемым проходит Ефремов, а соучастниками - экс-нардеп от Коммунистической партии Украины Сергей Гордиенко и экс-нардеп от Партии регионов Александр Стоян.

Ефремова, в частности, обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, соучастии в преступлении и подделке официальных документов.

Напомним, ранее сообщалось, что Старобельский районный суд Луганской области отменил домашний арест Ефремова, который обвиняется в государственной измене и организации захвата Луганской ОГА. На сегодня он находится на свободе под личным обязательством. Его также подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее также стало известно, президент Украины Владимир Зеленский назначил адвоката Ефремова заместителем главы Офиса президента.

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