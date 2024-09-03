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По одній та дві черги: в "Укренерго" оновили графіки відключень на 4 вересня

Ілюстративне фото: українцям розповіли, як відключатимуть світло 4 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 4 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Світло протягом дня будуть вимикати в однієї та двох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 4 вересня, час  застосування і обсяг обмежень будуть такими: 

  • 00:00 – 5:00 – одна черга відключень;
  • 5:00 – 11:00 – дві черги відключень;
  • 11:00 – 15:00 – одна черга відключень;
  • 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У випадку, якщо в обсягах застосування обмежень будуть зміни - про них повідомлятиметься додатково. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Світло в Україні

Росія з весни цього року сестиматично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Загалом було знищено 80% електрогенерації України. Через це в країні було запроваджено графіки відключення електроенергії. Попри складнощі, спеціалістам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.

Також в ДТЕК пояснювали, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

Як заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, українські енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня. Це можливо у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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