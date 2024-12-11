По одній та дві черги: стало відомо, як вимикатимуть світло 12 грудня

В Україні у четвер, 12 грудня, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати у однієї черги та двох черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 11 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
А ось для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 до 22:00.
Як нагадали в "Укренерго", причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Відомо, що аварійно-відновлювальні роботи все ще тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Детально про те, як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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