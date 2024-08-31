По одній та дві черги. Якими будуть відключення світла 1 вересня

Свет в Украине

Напомним, что в мае 2024 года в результате российских атак было уничтожено около 80% электрогенерации Украины. В период почти до конца августа энергетикам удалось восстановить работу ряда энергообъектов.

Однако 26 и 27 августа, два дня подряд, страна-агрессор снова осуществила масштабный обстрел Украины. Враг целился по электроподстанциям. Вследствие атаки в Украине снова ввели графики отключения света.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 30 августа, за день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Они были без электроэнергии из-за обстрелов РФ.

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