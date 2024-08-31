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По одній та дві черги. Якими будуть відключення світла 1 вересня

Фото: людина з ноутбуком у темряві через відключення світла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у неділю, 1 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня діятимуть одна та дві черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Зокрема, завтра час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

  • 00:00-17:00 - одна черга відключень;
  • 17:00-22:00 - дві черги відключень;
  • 22:00-24:00 - одна черга відключень.

В "Укренерго" додали, що детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Свет в Украине

Напомним, что в мае 2024 года в результате российских атак было уничтожено около 80% электрогенерации Украины. В период почти до конца августа энергетикам удалось восстановить работу ряда энергообъектов.

Однако 26 и 27 августа, два дня подряд, страна-агрессор снова осуществила масштабный обстрел Украины. Враг целился по электроподстанциям. Вследствие атаки в Украине снова ввели графики отключения света.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 30 августа, за день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Они были без электроэнергии из-за обстрелов РФ.

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