По одній та дві черги. Якими будуть відключення світла 1 вересня

В Україні у неділю, 1 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня діятимуть одна та дві черги відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".
Зокрема, завтра час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
В "Укренерго" додали, що детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Напомним, что в мае 2024 года в результате российских атак было уничтожено около 80% электрогенерации Украины. В период почти до конца августа энергетикам удалось восстановить работу ряда энергообъектов.
Однако 26 и 27 августа, два дня подряд, страна-агрессор снова осуществила масштабный обстрел Украины. Враг целился по электроподстанциям. Вследствие атаки в Украине снова ввели графики отключения света.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 30 августа, за день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Они были без электроэнергии из-за обстрелов РФ.
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