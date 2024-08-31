По одной и две очереди. Какими будут отключения света 1 сентября

Світло в Україні

Нагадаємо, що в травні 2024 року внаслідок російських атак було знищено близько 80% електрогенерації України. В період майже до кінця серпня енергетикам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.

Проте 26 та 27 серпня, два дні поспіль, країна-агрессор знову здійснила масштабний обстріл України. Ворог цілив по електропідстанціях. Внаслідок атаки в Україні знову запровадили графіки відключення світла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 30 серпня, за день енергетики повернули світло майже 10 тисячам сімей Дніпропетровської та Донецької областей. Вони були без електроенергії через обстріли РФ.

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