ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

По одній та дві черги. Якими будуть відключення світла 1 вересня

Субота 31 серпня 2024 19:16
UA EN RU
По одній та дві черги. Якими будуть відключення світла 1 вересня Фото: людина з ноутбуком у темряві через відключення світла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у неділю, 1 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня діятимуть одна та дві черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Зокрема, завтра час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

  • 00:00-17:00 - одна черга відключень;
  • 17:00-22:00 - дві черги відключень;
  • 22:00-24:00 - одна черга відключень.

В "Укренерго" додали, що детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Свет в Украине

Напомним, что в мае 2024 года в результате российских атак было уничтожено около 80% электрогенерации Украины. В период почти до конца августа энергетикам удалось восстановить работу ряда энергообъектов.

Однако 26 и 27 августа, два дня подряд, страна-агрессор снова осуществила масштабный обстрел Украины. Враг целился по электроподстанциям. Вследствие атаки в Украине снова ввели графики отключения света.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 30 августа, за день энергетики вернули свет почти 10 тысячам семей Днепропетровской и Донецкой областей. Они были без электроэнергии из-за обстрелов РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Війна в Україні Енергетики
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії