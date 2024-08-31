По одній та дві черги. Якими будуть відключення світла 1 вересня

Фото: людина з ноутбуком у темряві через відключення світла (Getty Images)

В Україні у неділю, 1 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня діятимуть одна та дві черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Зокрема, завтра час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими: 00:00-17:00 - одна черга відключень;

- одна черга відключень; 17:00-22:00 - дві черги відключень;

- дві черги відключень; 22:00-24:00 - одна черга відключень. В "Укренерго" додали, що детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.