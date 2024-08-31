По одной и две очереди. Какими будут отключения света 1 сентября

Фото: человек с ноутбуком в темноте из-за отсутствия света (Getty Images)

В Украине в воскресенье, 1 сентября, снова будут графики отключения света. В течение дня будут действовать одна и две очереди отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В частности, завтра время применения и объем мер ограничения будут следующими: 00:00-17:00 - одна очередь отключений;

- одна очередь отключений; 17:00-22:00 - две очереди отключений;

- две очереди отключений; 22:00-24:00 - одна очередь отключений. В "Укрэнерго" добавили, что подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.