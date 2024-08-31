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По одной и две очереди. Какими будут отключения света 1 сентября

Суббота 31 августа 2024 19:16
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По одной и две очереди. Какими будут отключения света 1 сентября Фото: человек с ноутбуком в темноте из-за отсутствия света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в воскресенье, 1 сентября, снова будут графики отключения света. В течение дня будут действовать одна и две очереди отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В частности, завтра время применения и объем мер ограничения будут следующими:

  • 00:00-17:00 - одна очередь отключений;
  • 17:00-22:00 - две очереди отключений;
  • 22:00-24:00 - одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" добавили, что подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Світло в Україні

Нагадаємо, що в травні 2024 року внаслідок російських атак було знищено близько 80% електрогенерації України. В період майже до кінця серпня енергетикам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.

Проте 26 та 27 серпня, два дні поспіль, країна-агрессор знову здійснила масштабний обстріл України. Ворог цілив по електропідстанціях. Внаслідок атаки в Україні знову запровадили графіки відключення світла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 30 серпня, за день енергетики повернули світло майже 10 тисячам сімей Дніпропетровської та Донецької областей. Вони були без електроенергії через обстріли РФ.

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