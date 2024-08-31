По одной и две очереди. Какими будут отключения света 1 сентября
В Украине в воскресенье, 1 сентября, снова будут графики отключения света. В течение дня будут действовать одна и две очереди отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
В частности, завтра время применения и объем мер ограничения будут следующими:
- 00:00-17:00 - одна очередь отключений;
- 17:00-22:00 - две очереди отключений;
- 22:00-24:00 - одна очередь отключений.
В "Укрэнерго" добавили, что подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Світло в Україні
Нагадаємо, що в травні 2024 року внаслідок російських атак було знищено близько 80% електрогенерації України. В період майже до кінця серпня енергетикам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.
Проте 26 та 27 серпня, два дні поспіль, країна-агрессор знову здійснила масштабний обстріл України. Ворог цілив по електропідстанціях. Внаслідок атаки в Україні знову запровадили графіки відключення світла.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 30 серпня, за день енергетики повернули світло майже 10 тисячам сімей Дніпропетровської та Донецької областей. Вони були без електроенергії через обстріли РФ.
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