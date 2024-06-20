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В одній з областей змінили правила пересування під час комендантської години

Ілюстративне фото:у Рівненській області змінять перепустки для пересування в комендантську годину (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Рівненській області оновлять перепустки, які дозволяли пересуватись під час комендантської години.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

За його словами, було проведено низку консультацій з силовими структурами. Після чого вирішено замінити дозволи старого зразка. Вони вже втратили чинність.

Нові перепустки матимуть унікальний QR-код та більше ступенів захисту.

Коваль зауважив, що ключова відмінність – новий дозвіл буде не на автівку, як раніше, а на конкретну людину. Таким чином, у комендантську годину, власник перепустки зможе пересуватися як на транспорті, так і пішки.

Чинною вона буде лише при наявності документа, що посвідчує особу.

Раніше РБК-Україна, що влада Чернівецької області вирішила змінити тривалість комендантської години за межами населених пунктів з 17 червня.

Також ми писали про те, що загрожує українцям за порушення комендантської години.

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Комендантська годинаРівненська областьВійна в Україні