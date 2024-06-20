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В одной из областей изменили правила передвижения во время комендантского часа

Иллюстративное фото: в Ровенской области изменят пропуска для передвижения в комендантский час (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Ровенской области обновят пропуски, позволявшие передвигаться во время комендантского часа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram.

По его словам, был проведен ряд консультаций с силовыми структурами. После этого решено заменить разрешения старого образца. Они уже утратили силу.

Новые пропуска будут иметь уникальный QR-код и более степеней защиты.

Коваль отметил, что ключевое отличие – новое разрешение будет не на автомобиль, как раньше, а на конкретного человека. Таким образом, в комендантский час владелец пропуска сможет передвигаться как на транспорте, так и пешком.

Действительной она будет только при наличии документа, удостоверяющего личность.

Ранее РБК-Украина, что власти Черновицкой области решили изменить продолжительность комендантского часа за пределами населенных пунктов с 17 июня.

Также мы писали о том, что угрожает украинцам за нарушение комендантского часа.

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Ровенская областьКомендантский часВойна в Украине