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В одній з областей України завтра відключень світла не буде, попри дефіцит

Фото: у Дніпропетровській області завтра відключень світла не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпропетровській області у вівторок, 4 червня, відключення світла не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень. Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка", - зазначили у ДТЕК.

У компанії додали, що у разі змін жителів області буде оперативно проінформовано.

Відключення світла в Україні 4 червня

В Україні у вівторок, 4 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони діятимуть у всіх областях.

Як повідомили в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

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ДТЕКДніпропетровська областьЕлектроенергіяВідключеня світла