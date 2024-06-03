В одній з областей України завтра відключень світла не буде, попри дефіцит

Відключення світла в Україні 4 червня

В Україні у вівторок, 4 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони діятимуть у всіх областях.

Як повідомили в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

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