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В одной из областей Украины завтра отключений света не будет, несмотря на дефицит

Фото: в Днепропетровской области завтра отключений света не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепропетровской области во вторник, 4 июня, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений. Ситуация остается крайне тяжелой. Потребляйте свет экономно, пожалуйста", - отметили в ДТЭК.

В компании добавили, что в случае изменений жители области будут оперативно проинформированы.

Отключение света в Украине 4 июня

В Украине во вторник, 4 июня, отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать во всех областях.

Как сообщили в "Укрэнерго" прогнозируется, что на протяжении всех суток потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

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ДТЭКДнепропетровская областьЭлектроэнергияОтключения света