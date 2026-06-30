В одній з областей України запровадили жорсткі аварійні вимкнення світла

Причина - наслідки обстрілів Росії та екстремальна спека, яка накрила Україну.

Вимикатимуть усі 10 черг, повідомляють енергетики.

"За вказівкою з НЕК "Укренерго", на території Сумщини об 11:12 введені графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів", - йдеться у повідомленні.

Водночас орієнтовних термінів відновлення енергопостачання енергетики не назвали.

Також в обленерго зазначили, що працюють над тим, аби якнайшвидше відновити електропостачання в домівки людей.