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В одній з областей України у вихідні може не бути відключень світла

Фото: у Чернівецькій області у вихідні можуть не застосовувати графіки відключень світла(Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернівецькій області цими вихідними, 7 і 8 вересня, можуть не вимикати електроенергію за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернівціобленерго".

"У вихідні обмежень за графіками може не бути, за винятком надзвичайної ситуації чи збільшення навантаження на мережі", - йдеться у повідомленні.

Водночас жителів області закликають у пікові години споживання (вранці та ввечері) використовувати електроенергію помірковано.

Як повідомили у "Чернівціобленерго", деяке обладнання після обстрілів вдалося ввести в роботу, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Однак уражене внаслідок російських терористичних атак устаткування вже не може працювати стабільно, як раніше. Тому при навантаженні в роботі обладнання, яке було пошкоджене обстрілами, імовірність виникнення аварійних ситуацій більша.

"Нагадуємо, що енергосистема доволі вразлива. Тож, хоч і незначні, але надалі все ще можливі відключення за графіками", - додали у компанії.

Відключення світла в Україні

Зазначимо, через дефіцит в енергосистемі після російських обстрілів в Україні знову діють графіки відключень електроенергії, а деколи й аварійні.

Як пояснив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, графіки відключення світла в Україні продовжують діяти, незважаючи на похолодання, оскільки енергетики ремонтують пошкоджені об'єкти. Обстріли енергетики продовжуються практично щодня.

Нагадаємо, останній масштабний обстріл енергетики відбувся 26 серпня. Росія атакувала енергетичні об'єкти у 15 регіонах України. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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