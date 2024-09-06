В одній з областей України у вихідні може не бути відключень світла

"У вихідні обмежень за графіками може не бути, за винятком надзвичайної ситуації чи збільшення навантаження на мережі", - йдеться у повідомленні.

Водночас жителів області закликають у пікові години споживання (вранці та ввечері) використовувати електроенергію помірковано.

Як повідомили у "Чернівціобленерго", деяке обладнання після обстрілів вдалося ввести в роботу, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Однак уражене внаслідок російських терористичних атак устаткування вже не може працювати стабільно, як раніше. Тому при навантаженні в роботі обладнання, яке було пошкоджене обстрілами, імовірність виникнення аварійних ситуацій більша.

"Нагадуємо, що енергосистема доволі вразлива. Тож, хоч і незначні, але надалі все ще можливі відключення за графіками", - додали у компанії.