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В одной из областей Украины в выходные может не быть отключений света

Фото: в Черновицкой области в выходные дни могут не применять графики отключений света(Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Черновицкой области в эти выходные, 7 и 8 сентября, могут не выключать электроэнергию по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черновцыоблэнерго".

"В выходные ограничений по графикам может не быть, за исключением чрезвычайной ситуации или увеличения нагрузки на сети", - говорится в сообщении.

В то же время жители области призывают в пиковые часы потребления (утром и вечером) использовать электроэнергию умеренно.

Как сообщили в "Черновцыоблэнерго", некоторое оборудование после обстрелов удалось ввести в работу, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Однако пораженное в результате российских террористических атак оборудование уже не может работать стабильно, как раньше. Поэтому при нагрузке в работе оборудования, которое было повреждено обстрелами, вероятность возникновения аварийных ситуаций больше.

"Напоминаем, что энергосистема довольно уязвима. Так что хоть и незначительные, но в дальнейшем все еще возможны отключения по графикам", - добавили в компании.

Отключение света в Украине

Отметим, из-за дефицита в энергосистеме после российских обстрелов в Украине снова действуют графики отключений электроэнергии, а порой и аварийные.

Как пояснил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, графики отключения света в Украине продолжают действовать несмотря на похолодание, поскольку энергетики ремонтируют поврежденные объекты. Обстрелы энергетики продолжаются практически каждый день.

Напомним, последний масштабный обстрел энергетики произошел 26 августа. Россия атаковала энергетические объекты в 15 регионах Украины. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Черновицкая областьГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключения света