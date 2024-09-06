В одной из областей Украины в выходные может не быть отключений света

В Черновицкой области в эти выходные, 7 и 8 сентября, могут не выключать электроэнергию по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черновцыоблэнерго".
"В выходные ограничений по графикам может не быть, за исключением чрезвычайной ситуации или увеличения нагрузки на сети", - говорится в сообщении.
В то же время жители области призывают в пиковые часы потребления (утром и вечером) использовать электроэнергию умеренно.
Как сообщили в "Черновцыоблэнерго", некоторое оборудование после обстрелов удалось ввести в работу, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.
Однако пораженное в результате российских террористических атак оборудование уже не может работать стабильно, как раньше. Поэтому при нагрузке в работе оборудования, которое было повреждено обстрелами, вероятность возникновения аварийных ситуаций больше.
"Напоминаем, что энергосистема довольно уязвима. Так что хоть и незначительные, но в дальнейшем все еще возможны отключения по графикам", - добавили в компании.
Отметим, из-за дефицита в энергосистеме после российских обстрелов в Украине снова действуют графики отключений электроэнергии, а порой и аварийные.
Как пояснил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, графики отключения света в Украине продолжают действовать несмотря на похолодание, поскольку энергетики ремонтируют поврежденные объекты. Обстрелы энергетики продолжаются практически каждый день.
Напомним, последний масштабный обстрел энергетики произошел 26 августа. Россия атаковала энергетические объекты в 15 регионах Украины. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.