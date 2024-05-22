В одній з областей України скасували графік вечірніх відключень світла

Уточнюється, що це було зроблено за вказівкою НЕК "Укренерго".

При цьому сьогодні з 19:00 до 24:00 вводяться 5 черг графіка обмеження споживання електричної потужності для промисловості.

"Ці обмеження не стосуються побутових споживачів", - додали в обленерго.