В одной из областей Украины отменили график вечерних отключений света

Уточняется, что это было сделано по указанию НЭК "Укрэнерго".

При этом сегодня с 19:00 до 24:00 вводятся 5 очередей графика ограничения потребления электрической мощности для промышленности.

"Эти ограничения не касаются бытовых потребителей", - добавили в облэнерго.