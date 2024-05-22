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В одной из областей Украины отменили график вечерних отключений света

Архивное фото: в Сумской области отменили отключение света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Сумской области графики почасовых отключений на сегодняшний вечер были отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Уточняется, что это было сделано по указанию НЭК "Укрэнерго".

При этом сегодня с 19:00 до 24:00 вводятся 5 очередей графика ограничения потребления электрической мощности для промышленности. 

"Эти ограничения не касаются бытовых потребителей", - добавили в облэнерго.

Отключение света в Украине

После российских атак на энергетическую инфраструктуру власти Украины начали вводить графики отключения света. Это происходит в течение последней недели.

В то же время в "Укрэнерго" заявили, что сегодняшние графики почасовых отключений электроснабжения начнут действовать раньше.

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Сумская областьЭлектроэнергияОтключения света