В одній з областей України попереджають про снігопад

Завтра, 13 листопада синоптики прогнозують суттєве погіршення погодних умов в Україні. За їхніми даними, в Україні очікуються снігопади, у тому числі у Тернопільській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.
Окрім цього, прогнозується ожеледиця на дорогах, яка ускладнить рух транспорту.
Як зазначив Надал, комунальні служби готові до реагування та розчищення вулиць, але водіїв просять бути максимально обережними.
"Технічний стан авто - запорука безпеки. Варто перевірити транспортні засоби та замінити літню гуму на зимову", - порадив він водіям та власникам авто.
Завтра синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Зазначається, що у деяких областях очікується мокрий сніг.
Відомо, що у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, будуть опади у вигляді мокрого снігу. Синоптики попереджають про утворення ожеледиці на дорогах.
У Карпатах та на Закарпатті також очікується ожеледь.
Середня температура повітря в цих регіонах протягом доби очікується від -2° до +3°, а у Карпатах - від 0° до -5°.
На решті території України удень можливі невеликі дощі, зокрема в центральних і східних областях. Вночі температура буде коливатися від 3° тепла до -2°, а вдень може досягти 1-6° тепла.
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