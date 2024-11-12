В одной из областей Украины предупреждают о снегопаде

Кроме этого, прогнозируется гололедица на дорогах, которая усложнит движение транспорта.

Как отметил Надал, коммунальные службы готовы к реагированию и расчистке улиц, но водителей просят быть максимально осторожными.

"Техническое состояние авто - залог безопасности. Следует проверить транспортные средства и заменить летнюю резину зимой", - посоветовал он водителям и владельцам авто.

Погода в Украине 13 ноября

Завтра синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. В некоторых областях ожидается мокрый снег.

Известно, что в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, осадки в виде мокрого снега предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

В Карпатах и Закарпатье также ожидается гололед.

Средняя температура воздуха в этих регионах в течение суток ожидается от -2 до +3, а в Карпатах - от 0 до -5.

На остальных территориях Украины днем возможны небольшие дожди, в частности в центральных и восточных областях.