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В одній з областей України переглянули графіки: світла не буде максимум по три години

Фото: у Чернігівській області ввели нові графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігівській області запровадили нові графіки відключення світла. Тепер світло у регіоні вимикатимуть максимум по три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Чернігівобленерго" Катерину Дроздову в інтерв'ю "Суспільному".

Вона зазначила, що з 29 червня у Чернігівській області будуть діяти графіки "три на три", тобто відключення триватимуть три години. Раніше споживачі могли бути без світла по шість годин.

На графіку відключень це відобразилося наступним чином: якщо раніше проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат у графіку) і проміжок часу з можливим відключенням електроенергії (синій квадрат) йшли один за одним, то тепер між ними з'явилися години, коли світло не вимикатимуть (зелений квадрат).

Крім того, проміжок між 21:00 до 24:00 розділили навпіл. У цей період черги будуть зі світлом або без світла по півтори години.

За словами речниці, це дозволить споживачам усіх черг бути зі світлом увечері.

У Чернігівській області розробили шість черг для графіків відключення світла. Дізнатися інформацію про відключення можна на сайті "Чернігівобленерго", а також за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram.

 

Що відомо про ситуацію зі світлом

Росія останніми місяцями знову націлилася на українську енергетику. Внаслідок ворожих атак були зруйновані декілька ТЕС. Нещодавно стало відомо, що Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області не підлягає відновленню. Росіяни атакували станцію 12 разів.

Через серйозні пошкодження об'єктів енергетики в Україні вводять відключення світла за графіками. Обмеження діють у всіх областях.

Зокрема, сьогодні, 29 червня, графіки будуть діяти протягом всієї доби.

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