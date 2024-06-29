В одной из областей Украины пересмотрели графики: света не будет максимум по три часа

Она отметила, что с 29 июня в Черниговской области будут действовать графики "три на три", то есть отключения будут длиться три часа. Раньше потребители могли быть без света по шесть часов.

На графике отключений это отразилось следующим образом: если раньше промежуток времени без электроэнергии (черный квадрат в графике) и промежуток времени с возможным отключением электроэнергии (синий квадрат) шли один за другим, то теперь между ними появились часы, когда свет не будет выключаться (зеленый квадрат).

Кроме того, промежуток между 21:00 и 24:00 разделили пополам. В этот период очереди будут со светом или без света по полтора часа.

По словам спикера, это позволит потребителям всех очередей быть со светом вечером.

В Черниговской области разработали шесть очередей для графиков отключения света. Узнать информацию об отключении можно на сайте "Черниговоблэнерго", а также с помощью чат-ботов в Viber и Telegram.