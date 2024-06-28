Бурштинська ТЕС після ракетних атак не підлягає відновленню, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в ефірі радіо "Західний полюс".

Як зазначила очільниця ОВА, російські війська 12 разів атакували ракетами Бурштинську теплоелектростанцію.

"Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", - сказала Онищук.

Вона також додала, що для проходження опалювального сезону у місті Бурштин збудують шість котелень різної потужності для забезпечення соціальних обʼєктів і населення.

Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин в інтерв'ю місцевому виданню "Галка" заявив, що Бурштинська ТЕС зазнала значних пошкоджень через ворожі обстріли. За його словами, минулого року було два потужні "прильоти", які пошкодили дах будівлі, а цього року - було понад 10 таких "прильотів".

"Торік ми виконували роботи з відновлення пів року, а зараз даху Бурштинської ТЕС фактично немає. І я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити… Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйнована лише половина даху", - сказав він.