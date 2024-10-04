В двух областях Украины были введены аварийные отключения света
Сегодня, 4 октября, в Сумской и Полтавской областях были введены аварийные отключения энергоснабжения. Это было необходимо для недопущения перегрузки оборудования в основной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".
Полтавская область
"Уважаемые потребители! В 11:50 получена команда от НЭК "Укрэнерго" ввести дополнительные отключения в объеме 15 МВт в Миргородском районе", - пишет "Полтаваоблэнерго".
Сумская область
В Сумской области отключения применятся для жителей:
- Шосткинского;
- Конотопского;
- Роменского;
- Сумского районов.
Ситуация со светом в Украине
Как рассказали в "Укрэнерго", в результате дроновой атаки на энергообъект вчера обесточивалась часть Сумской области. В тот же день благодаря аварийным работам энергоснабжение удалось восстановить, впрочем, для окончательного устранения последствий обстрела еще нужно определенное время.
В то же время для недопущения перегрузки оборудования в основной сети - в вышеупомянутых областях были введены аварийные отключения.
Тем временем потребление света продолжает расти. Сегодня уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,9% выше, чем 2 октября.
"Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 4 099 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 949 МВт", - добавляет "Укрэнерго".
Отметим, что сегодня энергосистема Украины восстанавливается после девяти массированных обстрелов российских террористов, которые они совершили только с начала текущего года.
Как утверждают эксперты, этой зимой украинцам вероятно вернут отключения энергоснабжения. В частности ограничения будут действовать и в серых клетках.
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