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Одним ударом разрушены сразу 10 домов. Оккупанты ударили по Дружковке (видео)

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Донбасс, Среда 17 августа 2022 13:57
Одним ударом разрушены сразу 10 домов. Оккупанты ударили по Дружковке (видео) Фото: оккупанты ударили утром по Дружковке (иллюстрация/t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в среду, 17 августа, российские военные атаковали Дружковку Донецкой области. Одним ударом оказались разрушены сразу 10 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Утром обстрелу подверглась Дружковка - разрушены около 10 частных домов", - рассказал он.

Под обстрел оккупантов попал частный сектор города. К счастью, по данным главы региона, обошлось без пострадавших.

"К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако это уже не первая такая атака и точно - не последняя. Россияне будут продолжать стрелять по гражданским в Донецкой области, пока будут иметь такую возможность", - констатировал Кириленко.

Как сообщалось, в городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел. Двое из них получили ранения.

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Донецкая область
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