В Донецкой области спасатели попали под обстрел: есть пострадавшие

В городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел. Двое из них получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook .

Отмечается, что 14 августа в 18:06 подразделение спасателей выехало для ликвидации последствий обстрелов. Пожар произошел на крыше склада.

Спасатели попали под повторный обстрел, в результате чего ранены двое пожарных. Одного из них доставили в клиническую больницу им. Мечникова в Днепр. Он находится в реанимации, состояние тяжелое.

Еще одного спасателя госпитализировали в больницу в городе Доброполье, его состояние удовлетворительное.