ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Донецкой области спасатели попали под обстрел: есть пострадавшие

Новина українською →
Белицкое, Понедельник 15 августа 2022 14:08
В Донецкой области спасатели попали под обстрел: есть пострадавшие Фото: в Донецкой области из-за обстрелов пострадали двое спасателей (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Белицкое Донецкой области спасатели попали под вражеский обстрел. Двое из них получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что 14 августа в 18:06 подразделение спасателей выехало для ликвидации последствий обстрелов. Пожар произошел на крыше склада.

Спасатели попали под повторный обстрел, в результате чего ранены двое пожарных. Одного из них доставили в клиническую больницу им. Мечникова в Днепр. Он находится в реанимации, состояние тяжелое.

Еще одного спасателя госпитализировали в больницу в городе Доброполье, его состояние удовлетворительное.

Напомним, в результате вражеских обстрелов 14 августа в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще 13 человек ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Донецкая область Война в Украине
NEWS
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?