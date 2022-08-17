Одним ударом зруйновані одразу 10 будинків. Окупанти вдарили по Дружківці (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На ранок обстрілу зазнала Дружківка - зруйновано близько 10 приватних будинків", - розповів він.

Під обстріл окупантів потрапив приватний сектор міста. На щастя, за даними очільника регіону, обійшлося без постраждалих.

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак це вже не перша така атака і точно - не остання. Росіяни будуть продовжувати стріляти по цивільних на Донеччині, допоки матимуть таку можливість", - констатував Кириленко.