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Одним ударом зруйновані одразу 10 будинків. Окупанти вдарили по Дружківці (відео)

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Донбас, Середа 17 серпня 2022 13:57
Одним ударом зруйновані одразу 10 будинків. Окупанти вдарили по Дружківці (відео) Фото: окупанти вдарили вранці по Дружківці (ілюстрація/t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у середу, 17 серпня, російські військові атакували Дружківку Донецької області. Одним ударом опинились зруйнованими одразу 10 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На ранок обстрілу зазнала Дружківка - зруйновано близько 10 приватних будинків", - розповів він.

Під обстріл окупантів потрапив приватний сектор міста. На щастя, за даними очільника регіону, обійшлося без постраждалих.

"На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак це вже не перша така атака і точно - не остання. Росіяни будуть продовжувати стріляти по цивільних на Донеччині, допоки матимуть таку можливість", - констатував Кириленко.

Як повідомлялося, у місті Білицьке Донецької області рятувальники потрапили під ворожий обстріл. Двоє з них дістали поранення.

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Донецька область
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