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Одним днем війна не закінчиться, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Одним днем війна Росії проти України не закінчиться. Водночас гаряча стадія може завершитися достатньо швидко, якщо обраний президент Дональд Трамп буде сильним у своїй позиції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війна дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильним у своїй позиції. І бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для України важливо, щоб голос Євросоюзу був почутий в адміністрації США.

"Саме я буду це робити, бо США будуть сфокусовані на нас і на Росію, а я хотів би, щоб вони чули ЄС. Чому? Бо Україна хоче мати конкретне місце та дату в ЄС, а це залежить від ЄС. Тому саме такий формат я бачу", - додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам заявляв, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України. Він може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Сам Трамп ще під час президентської передвиборчої кампанії у США заявляв про свій намір завершити війну Росії проти України. Зокрема, він стверджував, що зможе це зробити у перший день свого президентства.

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