Одним днем война не закончится, - Зеленский

"Одним днем война не закончится. Горячая стадия война действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет сильным в своей позиции. И желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины важно, чтобы голос Евросоюза был услышан в администрации США.

"Именно я буду это делать, потому что США будут сфокусированы на нас и на Россию, а я хотел бы, чтобы они слышали ЕС. Почему? Потому что Украина хочет иметь конкретное место и дату в ЕС, а это зависит от ЕС. Поэтому именно такой формат я вижу", - добавил президент.