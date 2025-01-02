Одним днем война не закончится, - Зеленский

Одним днем война России против Украины не закончится. В то же время горячая стадия может завершиться достаточно быстро, если избранный президент Дональд Трамп будет сильным в своей позиции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.
"Одним днем война не закончится. Горячая стадия война действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет сильным в своей позиции. И желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами", - сказал Зеленский.
Он отметил, что для Украины важно, чтобы голос Евросоюза был услышан в администрации США.
"Именно я буду это делать, потому что США будут сфокусированы на нас и на Россию, а я хотел бы, чтобы они слышали ЕС. Почему? Потому что Украина хочет иметь конкретное место и дату в ЕС, а это зависит от ЕС. Поэтому именно такой формат я вижу", - добавил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может быть решающим в завершении войны России против Украины. Он может помочь остановить российского диктатора Владимира Путина.
Сам Трамп еще во время президентской предвыборной кампании в США заявлял о своем намерении завершить войну России против Украины. В частности, он утверждал, что сможет это сделать в первый день своего президентства.
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