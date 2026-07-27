В одних регіонах спека до +30, а в інших - грози і шквали: якою буде погода буде сьогодні

Сьогодні, 27 липня, в Україні очікується контрастна погода. Одні області накриє негода у вигляді грози, на інші чекає спека без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Синоптики попереджають, що вдень у західних областях пройдуть дощі та грози, в окремих районах можливі також град та шквали 15-20 м/с.

Тим часом на решті території України опадів не передбачається.

Вдень найспекотніше буде у північних і центральних областях. Там температура повітря прогріється до 28-30° градусів тепла.

На півдні очікується 26-28°, а на сході і заході 25-27°.

Фото: якою буде погода в Україні 27 липня (інфографіка РБК-Україна)