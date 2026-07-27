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В одних регионах жара до +30, а в других - грозы и шквалы: какой будет погода будет сегодня

07:00 27.07.2026 Пн
1 мин
Где ожидается непогода?
aimg Татьяна Степанова
В одних регионах жара до +30, а в других - грозы и шквалы: какой будет погода будет сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 27 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Сегодня, 27 июля в Украине ожидается контрастная погода. Одни области накроет непогода в виде грозы, другие ждет жара без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что днем в западных областях пройдут дожди и грозы, в отдельных районах также возможны град и шквалы 15-20 м/с.

Между тем, на остальной территории Украины осадков не предполагается.

Днем жарче всего будет в северных и центральных областях. Там температура воздуха прогреется до 28-30 градусов тепла.

На юге ожидается 26-28 °, а на востоке и западе 25-27 °.

В одних регионах жара до +30, а в других - грозы и шквалы: какой будет погода будет сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 27 июля (инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о магнитных бурях в конце июля.

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