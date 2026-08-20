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В одних областях припече до +37, а інші накриють дощі з грозами: прогноз на 21 серпня

16:14 20.08.2026 Чт
1 хв
Повітря тропічного походження з Балкан зумовить жарку погоду
aimg Валерій Ульяненко
Фото: 21 серпня в деяких областях пройдуть дощі (Getty Images)

В Україні 21 серпня температура в більшості областей сягне +35... +37 градусів. Водночас в деяких регіонах очікуються короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У більшості областей суху та жарку погоду зумовить повітря тропічного походження з Балкан. Вітер буде південно-західний, жвавий, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +15... +20 градусів. Вдень на південному сході стовпчики термометрів покажуть +30... +34 градусів. На решті території очікується сильна спека до +35... +37 градусів.

Упродовж доби в більшості регіонів утримається суха погода без опадів. Винятком стане лише північна частина України, де вдень прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Нагадаємо, на початку тижня в Україні знову встановилася спекотна погода: у деяких регіонах температура повітря сягала +33 градусів. Водночас уже із середини тижня очікується відчутне похолодання.

Зазначимо, синоптики раніше пояснювали, чому домашній термометр може показувати вищу температуру, ніж зазначається в офіційних прогнозах.

Річ у тім, що на показники домашнього приладу впливають нагріті сонцем поверхні. Натомість метеорологи вимірюють температуру безпосередньо повітря у спеціальних психрометричних будках.

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Гідрометцентр