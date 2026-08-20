В одних областях припечет до +37, а другие накроют дожди с грозами: прогноз на 21 августа

В большинстве областей сухую и жаркую погоду обусловит воздух тропического происхождения из Балкан. Ветер будет юго-западный, сильный, со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет +15... +20 градусов. Днем на юго-востоке столбики термометров покажут +30... +34 градуса. На остальной территории ожидается сильная жара до +35... +37 градусов.

В течение суток в большинстве регионов будет держаться сухая погода без осадков. Исключением станет только северная часть Украины, где днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Напомним, в начале недели в Украине снова установилась жаркая погода: в некоторых регионах температура воздуха достигала +33 градусов. В то же время уже с середины недели ожидается ощутимое похолодание.