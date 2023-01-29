"Одні зеки залишилися". Окупант обурений складом підрозділу РФ (перехоплення)
Росія продовжує активно застосовувати ув'язнених для війни проти України. Але їх кількість швидко зменшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російський солдат у розмові зі своїм товаришем по службі дивується, що у того в підрозділі залишилися тільки в'язні.
"Скільки в тебе людей залишилося? 17? А чого так мало? Ти мені одних зеків називаєш, тобі більше ставити нікого? Я тобі 20 зеків давав. У тебе що одні зеки?", - каже окупант.
Нагадаємо, ще 15 січня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ліквідацію ув'язнених у лавах ПВК “Вагнера” завершено на 77%.
Також ми писали, що, за інформацією The New York Times, за останні кілька місяців цвинтар ПВК "Вагнера" збільшився у кілька разів.
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