"Одни зэки остались". Оккупант возмущен составом подразделения РФ (перехват)

Россия продолжает активно применять заключенных для войны против Украины. Но их численность быстро уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре со своим сослуживцем удивляется, что у того в подразделении остались только заключенные.

"Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я тебе 20 зэков давал. У тебя что одни зэки?", - говорит оккупант.