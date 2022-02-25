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"Одни из самых жестких": Канада введет санкции против РФ в пятницу

Автор: Артур Родивилов

Канада готовится объявить новый пакет санкций против России. Оттава обещает ввести самые жесткие ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы МИД Канады Мелани Жоли.

Санкции должны ввести в пятницу.

"Россия несет полную ответственность за этот кризис, и их действия не останутся безнаказанными. Канада имеет один из самых жестких пакетов санкций, введенных сегодня, и вместе с нашими союзниками мы налагаем серьезные издержки на российский режим и российскую экономику", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

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Санкции против России