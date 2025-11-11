Одні з найвищих у світі. Трамп готує перегляд тарифів на імпорт для ще однієї країни

"Ми працюємо над угодою, щоб трохи знизити їхні тарифи. Поки я не встановив жодних цифр, але ми розробляємо рішення, яке допоможе Швейцарії", - сказав президент США.

Трамп визнав, що США "доволі сильно" вдарили по Швейцарії. Він додав, що зацікавлений в тому, щоб країна "залишалася успішною", оскільки розглядає її як надійного союзника.

Що відомо про можливу угоду

Швейцарія активно намагається укласти торгівельну угоду зі США для зменшення високих тарифів на імпорт її товарів. Згідно із даними Bloomberg, це може відбутися протягом двох тижнів, однак наразі остаточних рішень немає. Джерела агентства повідомили, що Сполучені Штати можуть знизити ставку мит до 15%.

Уряд Швейцарії відмовляється коментувати можливу угоду зі США. Водночас у Вашингтоні заявили, що вона може обернутися значною вигодою для Сполучених Штатів.

США запровадили 39% мита на швейцарські товари у серпні, при цьому американський ринок був одним з головних для швейцарських компаній. Такий тариф став одним з найвищих, які Трамп ввів в ході його перезавантаження світової торгівлі.

Причиною рішення американського лідера став торгівельний профіцит Швейцарії зі США на суму 38,5 мільярда доларів. Він формувався переважно за рахунок імпорту золота, фармацевтичної продукції, годинників та медичного обладнання.