Одне з міст України переходить на погодинну подачу води: у чому причина

Вже у квітні "Рівнеоблводоканал" готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години. Це означає, що у місті у певні години не буде водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Рівеоблводоканал".

Як зазначили у компанії, у місті йде підготовка до подачі води із пониженим тиском в окремі години. Це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути.

При цьому на підприємстві розуміють, що цей крок створить незручності для споживачів, проте іншого виходу, з огляду на ситуацію, що склалася, не бачать.

Коли буде вода

За словами в.о. директора "Рівнеоблводоканалу" Андрія Грухаля, подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, тоді, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час, - пояснює в.о. директора Рівнеоблводоканалу Андрій Грухаль.

"Ми відтягували цей крок, як могли, проте далі так тривати не може. До погодинної подачі води із пониженим тиском нас змушує скрутна фінансова ситуація, яка склалася на підприємстві через невідповідність наших тарифів реальній економічній ситуації. І мова зараз не про прибутки, а про те, щоб водоканал просто вижив", - заявив Грухаль.

Він заявив, що нині економічно обгрунтований тариф мав би бути 57 гривень 7 копійок за "куб" водопостачання та водовідведення (разом із ПДВ) для усіх без винятку категорій. Він вважає, що для населення діючий тариф дуже далекий від реалій, бо досі залишається на довоєнному рівні (2021 року - ред.) і складає із ПДВ 32 гриві 60 копійок.

Він пояснив, що підприємство надає в НКРЕКП усі необхідні документи із розрахунками і регулятор постійно затверджує новий, економічно обгрунтований для всіх тариф. Однак через постанову Кабміну, яка рекомендує на час дії воєнного стану не підіймати вартість комунальних послуг для населення, ця категорія споживачів і далі платить по старих цифрах у платіжках.

Однак попри те, що населення розраховується за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг "Рівнеоблводоканалу" досяг понад 115 мільйонів гривень. Із них близько 70 мільйонів - це борг за електроенергію, а решта 45 мільйонів - борг підприємства перед "Рівнеазотом" за очистку стоків.

"Саме тому у компанії вважають, що єдиним способом, який дозволить трохи зекономити на електроенергії, залишається погодинне обмеження водопостачання для населення, - підсумував Грухаль.

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Варто нагадати, під час дії воєнного стану в Україні запроваджено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води.

Раніше ми писали, що Нацбанк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть.

Також варто нагадати, що з 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.