Один из городов Украины переходит на почасовую подачу воды: в чем причина

Уже в апреле "Ривнеоблводоканал" готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в городе в определенные часы не будет водоснабжения.

Как отметили в компании, в городе идет подготовка к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. Это означает, что в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть.

При этом на предприятии понимают, что этот шаг создаст неудобства для потребителей, однако другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, не видят.

Когда будет вода

По словам и.о. директора "Ривнеоблводоканала" Андрея Грухаля, подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, тогда, когда стоимость тарифа электроэнергии наибольшая, а также в ночное время, - объясняет и.о. директора Ривнеоблводоканала Андрей Грухаль.

"Мы оттягивали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подачи воды с пониженным давлением нас заставляет трудная финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о прибыли, а о том, чтобы водоканал просто выжил", - заявил Грухаль.

Он заявил, что сейчас экономически обоснованный тариф должен быть 57 гривен 7 копеек за "куб" водоснабжения и водоотведения (вместе с НДС) для всех без исключения категорий. Он считает, что для населения действующий тариф очень далек от реалий, потому что до сих пор остается на довоенном уровне (2021 года - ред.) и составляет с НДС 32 гривны 60 копеек.

Он пояснил, что предприятие предоставляет в НКРЭКУ все необходимые документы с расчетами и регулятор постоянно утверждает новый, экономически обоснованный для всех тариф. Однако из-за постановления Кабмина, которое рекомендует на время действия военного положения не поднимать стоимость коммунальных услуг для населения, эта категория потребителей и дальше платит по старым цифрам в платежках.

Однако несмотря на то, что население рассчитывается за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг "Ривнеоблводоканала" достиг более 115 миллионов гривен. Из них около 70 миллионов - это долг за электроэнергию, а остальные 45 миллионов - долг предприятия перед "Ривнеазотом" за очистку стоков.

"Именно поэтому в компании считают, что единственным способом, который позволит немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения, - подытожил Грухаль.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Стоит напомнить, во время действия военного положения в Украине введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не касается электроэнергии и холодной воды.

Ранее мы писали, что Нацбанк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматривать.

Также стоит напомнить, что с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.