Одне з міст Донецької області може залишитися без опалення: що сталося

Завтра, 4 листопада, у місті Покровськ (Донецька область) мав стартувати опалювальний сезон. Місцева влада заявила, що деякі котельні можуть бути не запущені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Покровської міської військової адміністрації.

"Через те, що мешканці багатоповерхівок самостійно втручаються в систему центрального опалення і зливають воду з батарей, значно знижується тиск та відбувається розбалансування мереж", - йдеться у повідомленні.

Міська влада заявляє, що безвідповідальна поведінка мешканців Покровська ставить опалювальний сезон під загрозу. Комунальники попередили, що у разі нестачі достатньої кількості води в системі, будинки будуть відключені від теплопостачання.

"При мінусовій температурі такі дії можуть призвести й до розморожування усієї внутрішньої системи опалення, водопостачання та водовідведення", - додали у міській адміністрації.