Один из городов Донецкой области может остаться без отопления: что произошло
Завтра, 4 ноября, в городе Покровск (Донецкая область) должен был стартовать отопительный сезон. Местные власти заявили, что некоторые котельные могут быть не запущены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Покровской городской военной администрации.
"Из-за того, что жильцы многоэтажек самостоятельно вмешиваются в систему центрального отопления и сливают воду из батарей, значительно снижается давление и происходит разбалансирование сетей", - говорится в сообщении.
Городские власти заявляют, что безответственное поведение жителей Покровска ставит отопительный сезон под угрозу. Коммунальщики предупредили, что в случае нехватки достаточного количества воды в системе, дома будут отключены от теплоснабжения.
"При минусовой температуре такие действия могут привести и к размораживанию всей внутренней системы отопления, водоснабжения и водоотведения", - добавили в городской администрации.
Напомним, что отопительный сезон в Донецкой области начнется в 15 общинах. Еще в десяти тепло будет подаваться только в социальные учреждения, а в 10 общинах восстановить отопление невозможно.
Еще в мае жителей Донецкой области предупреждали о возможности прекращения газоснабжения из-за действий РФ. Тогда власти полагали, что отопительного сезона в этом году не будет.
Однако в Донецкой области 12 октября началась подача природного газа.
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