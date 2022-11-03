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Один из городов Донецкой области может остаться без отопления: что произошло

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Покровск, Четверг 03 ноября 2022 16:53
Один из городов Донецкой области может остаться без отопления: что произошло Фото: Один из городов Донецкой области может остаться без отопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Завтра, 4 ноября, в городе Покровск (Донецкая область) должен был стартовать отопительный сезон. Местные власти заявили, что некоторые котельные могут быть не запущены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Покровской городской военной администрации.

"Из-за того, что жильцы многоэтажек самостоятельно вмешиваются в систему центрального отопления и сливают воду из батарей, значительно снижается давление и происходит разбалансирование сетей", - говорится в сообщении.

Городские власти заявляют, что безответственное поведение жителей Покровска ставит отопительный сезон под угрозу. Коммунальщики предупредили, что в случае нехватки достаточного количества воды в системе, дома будут отключены от теплоснабжения.

"При минусовой температуре такие действия могут привести и к размораживанию всей внутренней системы отопления, водоснабжения и водоотведения", - добавили в городской администрации.

Напомним, что отопительный сезон в Донецкой области начнется в 15 общинах. Еще в десяти тепло будет подаваться только в социальные учреждения, а в 10 общинах восстановить отопление невозможно.

Еще в мае жителей Донецкой области предупреждали о возможности прекращения газоснабжения из-за действий РФ. Тогда власти полагали, что отопительного сезона в этом году не будет.

Однако в Донецкой области 12 октября началась подача природного газа.

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Донецкая область Отопительный сезон Покровск Война в Украине
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